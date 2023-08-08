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【日本限定モデル】 リーバイス　70505 ケアタグ　デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

商品の説明

カラー···ブルー
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人気モデル···リーバイス 70505 BigE
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フラットヘッド、ピケジャケットG ジャン！

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70505
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リーバイス　70505 ケアタグ　デニムジャケット

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全体的にまだまだ色濃いんでそこまで目立たないと思います。
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おそらく72.73年代頃のだと思います。
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全体的に綺麗な落ちです^ ^
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商品の情報

商品のサイズL
ブランドリーバイス
商品の状態やや傷や汚れあり

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カラー···ブルー人気モデル···リーバイス 70505 BigE限定値下げ！！11111→10000リーバイスデニムジャケット70505スモールeケアタグ不均等V縦落ちヒゲ蜂の巣ボタン裏52は珍しいかと！襟に多少ダメージあり左袖によく見るとシミありますが、全体的にまだまだ色濃いんでそこまで目立たないと思います。おそらく72.73年代頃のだと思います。全体的に綺麗な落ちです^ ^肩幅46身幅53袖丈62着丈57トラブル防止の為返品、交換しません！よろしくお願いします^ ^old stussyリバースウィーブジャケットナイロンジャケットトラックパンツstussyX-LARGEFUCTラファイエット NIKESBsupremeBrixtonburtondickeiscarharttPNB nationnauticaFUBUカールカナイラルフローレンconsスイングトップreverse weavestancestartercamberPRO CLUBtimberland ColumbiaThe North Facect70パタゴニアカバーオールオールドスケートOld Nikeスケータースケーターファッション 90sベルベルジンビンテージ ヴィンテージ 501xx 後付けパーカー リーバイス Levi's levis 501 66前期506xx 557xx 507xx ビッグイー big e ファースト セカンド サード champion チャンピオン ラングラー40's 50's 60's 70's 80's 90's bigmac ラルフローレン RALPH LAUREN US NAVY ARMY CORONA キャピタル ロンハーマン スタンダードカリフォルニア チャックテイラー ワンスター ショートホーン ロングホーン ごま塩 アメリカ製 USA製 BIGE ランタグ バータグ トリコタグ プリントタグ タタキタグ 単色タグ リバースウィーブ Patagonia REVERSE WEAVE ゆるだぼ Ohio State オハイオ スケボー　スケーター

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【日本限定モデル】 リーバイス　70505 ケアタグ　デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

22分钟前

【日本限定モデル】 リーバイス　70505 ケアタグ　デニムジャケット Gジャン/デニムジャケット

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70s ヴィンテージ Levis リーバイス 70505 デニムジャケット ブランケット付き BigE ビッグE 4th ケアタグ ボタン裏52 インディゴ 38-40程

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60〜70s リーバイス 70505 デニム ジャケット ケアタグ付き ヴィンテージ 古着 ボロ リメイク ★ Sサイズ相当 ブルー | Vintage古着屋 KAZZINTimerecycler

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60s-70s USA製 リーバイス 70505 4th 66前期 デニムジャケット 40程度

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USA製　リーバイス　70505　ヴィンテージ　ジージャン　ケアタグ　刻印52

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Levi's リーバイス ヴィンテージ オリジナル 70505 BIG E 4th 刻印529

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2023年最新】リーバイス70505の人気アイテム - メルカリ

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60's 70's LEVI'S リーバイス 70505 デニムジャケット Big E トラッカージャケット 4th 不均等V 小パッチ SIZE42 グッドコンディション 希少 ヴィンテージ BA-1536 RM1955H | agito vintage powered by BASE

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