最低価格の 【ARC'TERYX】【beams boy】コラボ　リュック リュック/バックパック

beams boyとアークテリクス（ARCTERYX）がコラボしたリュック20周年別注Cierzo18になります。
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数回のみの使用で、目立つ傷や汚れ、劣化等はないかと思います。
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素材:ナイロン
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サイズ（cm）立体的に計測して約W 28 H45 D15
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ベルト長さ:約61cm
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重量:284g
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【配送】
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折りたたんで配送を致しますので、一時的に折り目などがつく恐れがあります。
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中古、自宅保管、素人検品であることをご理解の上、ご検討ください。
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質問等ありましたらお気軽にどうぞ♪
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商品の情報
|ブランド
|アークテリクス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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beams boyとアークテリクス（ARCTERYX）がコラボしたリュック20周年別注Cierzo18になります。数回のみの使用で、目立つ傷や汚れ、劣化等はないかと思います。素材:ナイロンサイズ（cm）立体的に計測して約W 28 H45 D15ベルト長さ:約61cm重量:284g【配送】折りたたんで配送を致しますので、一時的に折り目などがつく恐れがあります。中古、自宅保管、素人検品であることをご理解の上、ご検討ください。質問等ありましたらお気軽にどうぞ♪#アークテリクス#ビームス#ビームスボーイ#バックパック
商品の情報
|ブランド
|アークテリクス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし