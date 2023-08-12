選ぶなら ダイソン ヘアドライヤー HD08 ヘアドライヤー

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♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡※プロフィールの一読下さいませダイソン Dyson HD08 ULF IIF N [Dyson Supersonic Ionic ヘアドライヤー アイアン/フューシャ]本体、アタッチメント5種、スタンドのセットです。(説明書なし)1年程使用しました。本体に目立った傷や汚れはございませんが若干の使用感、コードタグのシワなどがございます。動作確認済◎スタンドですが、画像3枚目に添付しておりますようにスタンド下の円盤がございません。ですが立てかけてお使い頂く分には問題ないかと思われます。(画像は拾い画です、実物のカラーはピンク色です。)プロフィールをご確認の上ご質問等あればお気軽にお願いします(ˆ. ̫ .ˆ)♡┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈♡

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