45Rのおこめサテンのオンザビーチスカート Aラインスカートでございます。

ポケット有り ウエストゴム

季節問わずご愛用頂けます。

✿ブランド名 45R

✿サイズ F

ウエスト 約66cm

総丈 約82cm

⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。

✿状態 こちらの商品は 【B】ランクです

【S】未使用、試着のみ。

【A】使用感があまりみられない。

【B】一般的な使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。

【D】使用に困難なダメージあり。

⚠まだまだたくさん着ていただけるお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。

✿発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

✿出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

✿ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

e320

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

