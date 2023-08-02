華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

カラー···ブルー

Martine rose シャツ 総柄 和柄 歌舞伎 浮世絵 日本サイズL相当

袖丈···長袖

90s ラルフローレン 開襟シャツ ブラック ポニー無し

柄・デザイン···無地/ワンポイント

ワコマリアWACKO MARIA 開襟オンブレチェック 長袖シャツ トップス刺繍

襟···オープンカラー(開襟)

PEARLY GATES デザインポロシャツ

素材···綿(コットン)

✳️【超美品】【ETRO】エトロ 半袖シャツ XL 花柄 イタリア製

季節感···春、秋

【入手困難品】【美品】【L】ヒステリックグラマー 総柄 シャツ メンズ 完売品



XL新品未使用 レインスプーナー プルオーバーBDシャツKAINAPU ハワイ

丈:72cm

【DAIRIKU】レギュラーカラーシャツ ホワイト(22AW)

幅:56cm

90s ralphlauren パッチワーク 半袖シャツ ブルックスブラザーズ

(素人採寸です)

VERSACE JEANS COUTURE 半袖シャツ Sサイズ 46サイズ



グラフペーパー オックスフォードシャツ

古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。

美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ

60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。

マルニ ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ

状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント襟···オープンカラー(開襟)素材···綿(コットン)季節感···春、秋丈:72cm幅:56cm(素人採寸です)古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

th product shirt『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD希少 2枚セット バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴジュンヤワタナベマン×リーバイス カスタマイズ サルエル ショートデニム