華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

カラー···ブルー
Martine rose シャツ 総柄 和柄 歌舞伎 浮世絵 日本サイズL相当
袖丈···長袖
90s ラルフローレン 開襟シャツ ブラック ポニー無し
柄・デザイン···無地/ワンポイント
ワコマリアWACKO MARIA 開襟オンブレチェック 長袖シャツ トップス刺繍
襟···オープンカラー(開襟)
PEARLY GATES デザインポロシャツ
素材···綿(コットン)
✳️【超美品】【ETRO】エトロ 半袖シャツ XL 花柄 イタリア製
季節感···春、秋
【入手困難品】【美品】【L】ヒステリックグラマー 総柄 シャツ メンズ 完売品
XL新品未使用 レインスプーナー プルオーバーBDシャツKAINAPU ハワイ
丈:72cm
【DAIRIKU】レギュラーカラーシャツ ホワイト(22AW)
幅:56cm
90s ralphlauren パッチワーク 半袖シャツ ブルックスブラザーズ
(素人採寸です)
VERSACE JEANS COUTURE 半袖シャツ Sサイズ 46サイズ
グラフペーパー オックスフォードシャツ
古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。
美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ
60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。
マルニ ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ
状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。
th product shirt
『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD
希少 2枚セット バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴ
ジュンヤワタナベマン×リーバイス カスタマイズ サルエル ショートデニム
カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント襟···オープンカラー(開襟)素材···綿(コットン)季節感···春、秋丈:72cm幅:56cm(素人採寸です)古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。