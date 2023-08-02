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華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

商品の説明

カラー···ブルー
Martine rose シャツ 総柄 和柄 歌舞伎 浮世絵 日本サイズL相当
袖丈···長袖
90s ラルフローレン 開襟シャツ　ブラック　ポニー無し
柄・デザイン···無地/ワンポイント
ワコマリアWACKO MARIA 開襟オンブレチェック 長袖シャツ トップス刺繍
襟···オープンカラー(開襟)
PEARLY GATES デザインポロシャツ
素材···綿(コットン)
✳️【超美品】【ETRO】エトロ 半袖シャツ XL 花柄 イタリア製
季節感···春、秋
【入手困難品】【美品】【L】ヒステリックグラマー 総柄 シャツ メンズ 完売品

XL新品未使用　レインスプーナー　プルオーバーBDシャツKAINAPU ハワイ
丈:72cm
【DAIRIKU】レギュラーカラーシャツ ホワイト(22AW)
幅:56cm
90s ralphlauren パッチワーク 半袖シャツ ブルックスブラザーズ
(素人採寸です)
VERSACE JEANS COUTURE 半袖シャツ Sサイズ 46サイズ

グラフペーパー オックスフォードシャツ
古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。
美品 Bagutta GIVE オープンカラーシャツ バグッタ
60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。
マルニ　ボーリングシャツロゴ刺繍付き 44 メンズ
状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。

th product shirt

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態未使用に近い

『BLACK LABEL CRESTBRIDGE』チェック長袖シャツ／S／BD

希少　2枚セット　バーバリーロンドン 長袖シャツ ノバチェック ホースロゴ

ジュンヤワタナベマン×リーバイス　カスタマイズ　サルエル　ショートデニム
カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント襟···オープンカラー(開襟)素材···綿(コットン)季節感···春、秋丈:72cm幅:56cm(素人採寸です)古着屋で約20000円で購入し、一度だけ着用しました。60〜70年代の襟が特徴的なシャツになっており、パキッとしたターコイズブルーが目を惹きます。状態もほぼ当時から未使用のレベルでとても綺麗です。

商品の情報

商品のサイズM
商品の状態未使用に近い

華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

28分钟前

華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

¥18,000 ¥13,500

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華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ 華麗 60〜70s オープンカラーシャツ ターコイズブルー シャツ

50's〜60's AMIGO ハンドステッチ入り ターコイズブルー レーヨンループカラーシャツ L

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50年代 60年代 開襟 オープンカラー 長袖 | ビンテージ古着屋Feeet

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ターコイズブルー オーバーサイズシルクオープンカラーシャツ 【CO

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