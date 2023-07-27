お知らせ ログイン 会員登録 出品
【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー

商品の説明

希望に添えれるかわかりませんが、お値引き可能ですので、その場合はコメントいただければと思います。
期間限定お値下げ！トラヴィス・スコット × ナイキ ウィメンズ ロー 26cm

NIKE Air jordan7 patta brown
人気モデル...NIKE ダンク
97年製　ナイキ　レザーコルテッツ

☆新品未使用　オフホワイト × ナイキ エアフォース1 ミッド
【商品名】
Kobe11 コービー11 elite エリート
NIKE DUNK LOW SE【niwashi】
VANS スカルスパイダー era 黒 28cm
ナイキ ダンク ロー SE 庭師
アルトラ　ローンピーク　6　28.0

まーぼー様専用ct70
【サイズ】
仮面ライダードライブ スニーカー
27.0cm(US9)
ぱぴこ様専用】コンバース CT70 チャックテイラー サンフラワー 29.0cm

【最終値下げ】Air Jordan 1 "Varsity Red 25.0cm
【商品の状態】
ルイヴィトン　ルクセンブルク　デニム
新品・未使用(タグ付き)
ホカオネオネ TENNINE HIKE GORE-TEX 黒28
箱あり、付属品あり
ナイキ エアジョーダン1 レトロ ミッド "ホワイト クール グレー"

aさん専用NMD S1 30cm イージー
NIKEのSNKRSで購入したものです。
Nike Air Force 1 Mid CMFT "Victor Cruz"
箱は綺麗です。ナイキから送られてきた際のダンボールで発送を予定しています。
☆2回着用美品☆ ナイキ エアジョーダン2 レトロ BHM ブラック ハイカット
付属品の缶バッジやバンダナは未開封です。
【新品】ナイキ エアヴェイパーマックス フライニット3 ホワイト ピュアプラチナ
靴も付属品も撮影のため箱から出しただけです。未試着です。
SAMBA OG ホワイト

AirJordan1 High OG Shadow 2.0 aj1シャドウ
新品・未使用ですが、素人保管の為、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。
エアジョーダン12 ハイパーロイヤル

AlexanderLeeChang × VANS OLD SKOOL DISC
トラブル防止、すり替え防止のため、3Nでお願いします。
【希少】ナイキ フットスケープ ブルー 復刻版 311378-441
トラブル防止のため、専用には致しません。
【新品未使用】VANS × ONE PIECE オールドスクール ニコロビン
※先に購入された方を優先させて頂きます。
アディダス　イージーブースト350v2 フェード

NIKE AIR FORCE 1 LOW 488298-610
写真の追加は可能です。その際は希望をコメントをいただければと思います。
RADIO EVA×FILA コラボスニーカー 【碇シンジモデル】28cm
都合により、ある程度の期間で出品を取り止める場合が御座います。
新品　NIKE TERMINATOR HI 307147-041 灰紺 27cm

最終価格　NIKE エアマックス95　イエローグラデーション　27.5
#NIKE
adidas Yeezy Boost 350 V2 〝Zyon″
#DUNK
ナイキ バッシュ ケビン・デュラント 13 EP ブラック ダークグレー カモ
#niwashi
ナイキ　エアジョーダン1 ハイ　シカゴカラーカスタム　27センチ
#庭師
Nike More Uptempo '96 Vintage Bulls 27.0
#ダンクエスビー
ナイキ　エアジョーダン1 レトロ　ハイ　プレミアム
#DUNKSB

カイリー4 29cm

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用
希望に添えれるかわかりませんが、お値引き可能ですので、その場合はコメントいただければと思います。人気モデル...NIKE ダンク【商品名】 NIKE DUNK LOW SE【niwashi】ナイキ ダンク ロー SE 庭師【サイズ】 27.0cm(US9)【商品の状態】新品・未使用(タグ付き)箱あり、付属品ありNIKEのSNKRSで購入したものです。箱は綺麗です。ナイキから送られてきた際のダンボールで発送を予定しています。付属品の缶バッジやバンダナは未開封です。靴も付属品も撮影のため箱から出しただけです。未試着です。新品・未使用ですが、素人保管の為、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。トラブル防止、すり替え防止のため、3Nでお願いします。トラブル防止のため、専用には致しません。※先に購入された方を優先させて頂きます。写真の追加は可能です。その際は希望をコメントをいただければと思います。都合により、ある程度の期間で出品を取り止める場合が御座います。#NIKE #DUNK#niwashi#庭師#ダンクエスビー#DUNKSB

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー

6分钟前

【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
7
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ff921b51ddb403

 1902

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

ff921b51ddb403
【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー 【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー

NIKE DUNK LOW SE NIWASHI Japanese Gardener VANILLA NAVY WHITE DJ4671-294 US 8.5

NIKE DUNK LOW SE NIWASHI Japanese Gardener VANILLA NAVY WHITE DJ4671-294 US 8.5


Nike Dunk Low SE Rooted in Peace Niwashi DJ4671-294 [US 7-12] New FedEx

Nike Dunk Low SE Rooted in Peace Niwashi DJ4671-294 [US 7-12] New FedEx


Nike WMNS Air Jordan 1 High Zoom Air Comfort Rust 23cm - brainer

Nike WMNS Air Jordan 1 High Zoom Air Comfort Rust 23cm - brainer


NIKE DUNK LOW WHITE GREY 反轉白灰北極狐低筒休閒鞋

NIKE DUNK LOW WHITE GREY 反轉白灰北極狐低筒休閒鞋


NIKE DUNK LOW WHITE GREY 反轉白灰北極狐低筒休閒鞋【DJ6188-003】

NIKE DUNK LOW WHITE GREY 反轉白灰北極狐低筒休閒鞋【DJ6188-003】


Nike SB Dunk Low Pro Ishod Wair

Nike SB Dunk Low Pro Ishod Wair


Nike SB Dunk Low Ishod Wair Dark Grey

Nike SB Dunk Low Ishod Wair Dark Grey

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー
© www.inba.net, Inc.