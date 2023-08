【一部予約販売中】 新品 NIKE DUNK LOW SE niwashi 庭師 27.0 スニーカー

希望に添えれるかわかりませんが、お値引き可能ですので、その場合はコメントいただければと思います。

【商品名】

【サイズ】

27.0cm(US9)

【商品の状態】

新品・未使用(タグ付き)

箱あり、付属品あり

NIKEのSNKRSで購入したものです。

箱は綺麗です。ナイキから送られてきた際のダンボールで発送を予定しています。

付属品の缶バッジやバンダナは未開封です。

靴も付属品も撮影のため箱から出しただけです。未試着です。

新品・未使用ですが、素人保管の為、ご理解のある方のみご購入をお願い致します。

トラブル防止、すり替え防止のため、3Nでお願いします。

トラブル防止のため、専用には致しません。

※先に購入された方を優先させて頂きます。

写真の追加は可能です。その際は希望をコメントをいただければと思います。

都合により、ある程度の期間で出品を取り止める場合が御座います。

#NIKE

#DUNK

#niwashi

#庭師

#ダンクエスビー

#DUNKSB

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

