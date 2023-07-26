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【安心発送】 Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー ウォーキング

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昨年夏に購入し、3回ほど使用しました(現物は写真5、6)。定価11万9000円。
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
二つ折りにして収納可能です。
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
保証期間はきれています。マットはつきません。
楽ラク歩く
写真8の付属品のうち、レンチはついていません。
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
動作確認はしています。
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
梱包作業に時間がかかりそうなので週末発送となります。
楽ラク歩く

ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
未使用に近いですが中古品であることをご理解いただきご購入をお願いいたします。
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

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ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
KingSmith WalkingPad X21 ルームランナー ウォーキングマシン ランニングマシン 120分走行 MAX12km/h スミスマシン 家庭用 静音 電動ルームランナー トレッドミル キングスミス ジョギング マシン 組み立て不要 折り畳みタイプ省スペース
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

楽ラク歩く
【最大連続使用時間】120分；
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
【展開サイズ】：1420*720*1020mm
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
【折りたたみサイズ】：710*955*226mm
楽ラク歩く
【重さ】：36kg
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
【速度範囲1~12km/h
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
【走行範囲】：460*1210mm
楽ラク歩く
【耐荷重】：110kg
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
【周波数】：50/60Hz
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
【定格入力】：100V～127V
楽ラク歩く
【定格効率】：918W（1.25HP）
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン

Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

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ブランドWALKINGPAD
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
色black
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
商品の寸法142D x 72W x 102H cm
楽ラク歩く
商品の重量37 キログラム
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
材質アルミニウム
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

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#KingSmith
ALINCO AF3715J ウォーキングマシン
#キングスミス
Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー
#WalkingPad
楽ラク歩く
#ルームランナー

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

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Kingsmith WalkingPad X21 ルームランナー

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昨年夏に購入し、3回ほど使用しました(現物は写真5、6)。定価11万9000円。二つ折りにして収納可能です。保証期間はきれています。マットはつきません。写真8の付属品のうち、レンチはついていません。動作確認はしています。梱包作業に時間がかかりそうなので週末発送となります。未使用に近いですが中古品であることをご理解いただきご購入をお願いいたします。KingSmith WalkingPad X21 ルームランナー ウォーキングマシン ランニングマシン 120分走行 MAX12km/h スミスマシン 家庭用 静音 電動ルームランナー トレッドミル キングスミス ジョギング マシン 組み立て不要 折り畳みタイプ省スペース【最大連続使用時間】120分；【展開サイズ】：1420*720*1020mm 【折りたたみサイズ】：710*955*226mm 【重さ】：36kg【速度範囲1~12km/h【走行範囲】：460*1210mm【耐荷重】：110kg【周波数】：50/60Hz【定格入力】：100V～127V【定格効率】：918W（1.25HP）ブランドWALKINGPAD色black商品の寸法142D x 72W x 102H cm商品の重量37 キログラム材質アルミニウム#KingSmith #キングスミス#WalkingPad#ルームランナー

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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KINGSMITH WalkingPad X21 ルームランナー 家庭用 電動 静音 電動ルームランナー ランニングマシン 時速12km トレッドミル ウォーキングマシン

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KingSmith WalkingPad C2 S1 ルームランナー ウォーキングマシン キングスミス トレッドミル ランニングマシン 120分 ウォーキングパッド 自宅ルームランナー 電動 家庭用＆オフィス用 静音 組み立て不要 折り畳み 省スペース 収納便利

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