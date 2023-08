☆お得なフォロー割を開催中☆

プラダ ナイロン リュック バック パック

ご購入される方は購入時にコメントで、

当方をフォロー後にフォローしています、

とお伝えください。

提示価格より、お値引きさせていただきます。

ぜひご覧くださいませ。

↓↓こちらも併せてご覧くださいませ

#Miichans_shop

ブランド品多数出品中♪

↑↑タップで見やすいページに飛びます

●アイテム

ケイトスペード

kate spade New York

ミニ バックパック リュック

●サイズ

縦38cm

横27cm

マチ14cm

あくまで平置きの素人採寸になります。

ご理解下さいませ。

●状態

海外正規店で購入したタグ付きの新品未使用になります。

ご希望の方はギフトレシートおつけいたします。

●カラー

ブラック系マルチ

●素材

ナイロン

●配送

丁寧に梱包し1〜3日程度で発送いたします。

お急ぎの方はおっしゃってください

可能な範囲で出来る限り対応致します。

●極美品●プラダ ナイロン リュック サック バッグパック ミニ B5915

この度はご覧頂き誠にありがとうございます。

お得な特典ご用意しておりますのでご購入前にプロフィールをご確認よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

