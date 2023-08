ご覧いただきありがとうございます(^^)

2021年夏頃、コジマ店舗より購入したソニー製の55インチテレビです。

▼出品理由

マンションから戸建てへ引っ越しますので、家具を全面的に入れ替えたいためお安く出品させて頂きました。

当方は喫煙者ではなく、ペットまたは子供どちらもおりませんので綺麗に使用しております。使用感のない綺麗なコンディションです。

▼配送について

【東京都台東区】までお引取り頂ける方々向けに金額を設定させて頂いております。

配送をご希望の場合、別途追加料金8600円頂戴します。

▼サイズ

アマゾンの仕様を載せておりますのでご参照ください。

2020モデル、2021年製です。

▼付属品

取扱説明書はお渡しいたします。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

