L.L.BEANのマウンテンパーカーになります。

ネクストヴィンテージとして注目を集めるエルエルビーン、品質は折り紙つきです!

中々出てこない希少サイズなので、気になる方はお早めに。

★フードは首元収納可能

★内側には携帯ポケット付き(写真9枚目)

・カラー

レッド

・サイズ

表示:XXL(2XL / 3L)

実寸値:

着丈78

身幅70

袖丈71

肩幅57

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

古着屋ブランビーの商品検索はコチラ

#BRUMBYsエルエルビーン

#BRUMBYsマウンテンパーカー

#BRUMBYsパーカー

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

▪️出品全般について▪️

US古着 ユーロ古着 レギュラー古着を中心に、バックパックは新品まで取り扱っています。

特にユーロ方面に強みありのため、面白い掘り出し物を見つけていってください。

▪️主な取り扱いブランド▪️

NIKE (ナイキ) adidas (アディダス) Polo Ralph Lauren (ポロラルフローレン) LACOSTE (ラコステ) FRED PERRY (フレッドペリー) TOMMY HILFIGER (トミーヒルフィガー) THE NORTH FACE(ノースフェイス) patagonia (パタゴニア) MAMMUT (マムート) Russell Athletic (ラッセルアスレチック) STARTER (スターター) Majestic (マジェスティック) Carhartt (カーハート)

▪️テイスト▪️

70s 80s 90s 00s vintage ヴィンテージ レトロレギュラー チロリアン アメカジ ストリート オーバーサイズ ビッグシルエット ナイロン アノラック 刺繍 刺繍ロゴ 企業ロゴ ビッグロゴ プリント 無地 カレッジ 大学 総柄 柄物 古着女子 古着男子 スポーツmix NFL NBA MLB アウトドアmix 古着mix

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド エルエルビーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

