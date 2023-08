ボーイズツーメンの1998年 EVOLUTION TOUR Tシャツになります。

状態ダメージ無くこの年代のヴィンテージTシャツにしては状態かなり良いです。

フロントのみのパターンも存在しているようですが、こちらは豪華な両面パターンになります。

サイズ : XL

採寸 : 着丈 78 身幅 60 袖丈 23

カラー : Black / ブラック / 黒

年代 1998年コピーライト付き / 90年代 90s

タグ : Steadman by Hanes

ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル

状態 : 褪色が全く無く、乾燥機による縮みやヨレが一切ない状態です。プリント劣化もないのでほとんど着られていない状態だったと思います。デットやドライロットではないのでご安心下さい。

Rap Tee

R&B

ラップティー

2pac

Snoop dogg

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

