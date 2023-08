激安大特価！ セルヴィッチ ジャパンブルージーンズ デニム ジーンズ GMMJB001 デニム/ジーンズ

ジャパンブルージーンズ GMMJB001

ジャパンブルージーンズ GMMJB001セルヴィッチデニム [ 12oz ]29インチ試着のみ。未洗い 裾上げ無し。写真10にサイズ表があります。生地:1950年代の武骨なヴィンテージセルビッチがモデルです。オーストラリア産とアメリカ産をブレンドした原料を強弱のあるムラ糸に紡績、重力繊機で力強くゆっくりと織り上げることで、当時のような風合いと凸凹感を再現しています。縫製の際に経糸のテンションを弱めてゆっくり織ることでmさらに凸凹が増し、穿き込むとヴィンテージさながらのタテ落ちが生まれます。穿きやすさ向上のため緯糸にストレッチを使用。生地の表情を殺さない程度の弱ストレッチ仕上げでヴィンテージ感との両立を実現しています。#デニム#ジーンズ#セルヴィッチ#セルビッチ#セルヴィッジ#セルビッジ#ストレッチ#ジャパンブルージーンズ#JAPANBLUEJEANS#ヴィンテージ#ビンテージ#テーパード#スリム#スキニー#インディゴ#ストレッチ#赤耳#赤みみ#縦落ち#送料無料#匿名配送#復刻#レプリカ#アメカジ#児島#倉敷#岡山カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...テーパード丈...フルレングス季節感...春, 夏, 秋, 冬カラー...ブルー人気モデル...リーバイス 501xxシルエット...スキニー股上...レギュラー丈...フルレングス季節感...春, 夏, 秋, 冬カラー...ブルーシルエット...テーパード股上...レギュラーデニムカラー/デザイン...濃紺(インディゴブルー)加工...加工なし/リジッド(糊のきいた)

