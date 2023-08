野球チーム···中日ドラゴンズ

選手…小笠原慎之介選手

1枚目の写真の品とシャンプーを発送いたします

中日ドラゴン所属

小笠原慎之介選手の直筆サイン入りボールです。(ボール・白)

選手が実際に大会などで使うボールになっております。画像の通りです

撮影時のみタンスから出しましたが、もちろん未使用の新品となります。

「中日ドラゴンファンの方にもおすすめです」

梱包してから発送いたします

取り置き可能❗️

日時指定可能❗️

ケースの外し方の写真載せておきます。

発送中に傷つかないようするため保護ケースに入れて発送します

即日発送いたします

ゆうゆうメルカリ便に変更可能です

気軽にコメント下さい

9、10月度の月間MVP賞が発表され、セ・リーグではドラゴンズが投打ダブル受賞となりました。

「バンテリンドームでの開幕戦を投げた後、1カ月離脱して出遅れがあったので、何とか巻き返そうと必死に頑張った。色々な人に助けてもらって。野手の皆さんに打ってもらって守ってもらってここまで来られたと思います」(小笠原慎之介投手)

バッター部門ではビシエド選手が自身4度目の受賞。

25試合に出場し、リーグ最多の36安打。そして打率3割6分7厘と16打点はリーグ2位の好成績です。

ドラゴンズの選手が投打で選ばれるのは2009年以来、13年ぶりだということです。

♯小笠原慎之介

♯直筆サインボール

♯直筆サイン

♯中日ドラゴン

♯中日ドラゴン小笠原慎之介選手

♯小笠原慎之介

野球チーム···中日ドラゴンズカラー···ホワイト選手…小笠原慎之介選手1枚目の写真の品とシャンプーを発送いたします中日ドラゴン所属小笠原慎之介選手の直筆サイン入りボールです。(ボール・白)選手が実際に大会などで使うボールになっております。画像の通りです撮影時のみタンスから出しましたが、もちろん未使用の新品となります。「中日ドラゴンファンの方にもおすすめです」梱包してから発送いたします取り置き可能❗️日時指定可能❗️ケースの外し方の写真載せておきます。発送中に傷つかないようするため保護ケースに入れて発送します即日発送いたしますゆうゆうメルカリ便に変更可能です気軽にコメント下さい即購入OK検索ワード小笠原慎之介中日ドラゴン中日ドラゴンボールサインボール直筆サインボール中日ドラゴン直筆サインボール小笠原慎之介サイン小笠原慎之介サインボール 小笠原慎之介選手背番号119、10月度の月間MVP賞が発表され、セ・リーグではドラゴンズが投打ダブル受賞となりました。 ピッチャー部門で選ばれたのは、小笠原慎之介投手が入団7年目にして初受賞。5試合に登板し、リーグトップの4勝、42奪三振をマーク。 防御率1.51と安定した投球を見せました。投手部門での受賞は2020年9月の大野雄大投手以来、2年ぶりの受賞となります。「バンテリンドームでの開幕戦を投げた後、1カ月離脱して出遅れがあったので、何とか巻き返そうと必死に頑張った。色々な人に助けてもらって。野手の皆さんに打ってもらって守ってもらってここまで来られたと思います」(小笠原慎之介投手)バッター部門ではビシエド選手が自身4度目の受賞。 25試合に出場し、リーグ最多の36安打。そして打率3割6分7厘と16打点はリーグ2位の好成績です。 ドラゴンズの選手が投打で選ばれるのは2009年以来、13年ぶりだということです。♯小笠原慎之介♯直筆サインボール♯直筆サイン♯中日ドラゴン♯中日ドラゴン小笠原慎之介選手♯小笠原慎之介

