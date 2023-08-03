【高い素材】 AG 【新品未使用・限定カラー】X.1 Chinese Year New シューズ

"CHINESE NEW YEAR"を祝した限定デザイン・カラー。2021年1月発売

モレリアNEO3β 25cm



ナイキ ズーム ヴェイパー 15 エリート FG 26.5㎝ ブラック

箱あり、タグ無し

アディダス プレデターエッジ クリスタル FG



アシックス DSライト X-FLY4 TOKYO

新品未使用。アディダスジャパン取り扱いの国内正規品です。

ティエンポレジェンド9 FG

定価２２０００円。

MIZUNO ミズノアルファジャパン28cm



【新品/未使用25.5】モレリア NEO 3 JAPAN

新品未使用ですが、自宅保管していたためその点ご了承ください。

ズーム マーキュリアル ヴェイパー 15 アカデミー TF 27.0



ミズノモレリアネオ3 26センチ！

オンラインショップで購入

アディダス X スピードポータル.1 SG

値下げ交渉可能です

ナイキ ファントム GT 2 エリート SW DF FG 27



プーマ キング リーガ XL i MG AG 天然皮革 25cm 25.5cm

サイズ···26.5cm

エックスゴースト.1 HG/AG

種類···サッカースパイク

アシックスサッカースパイク エックスフライ3

特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッド

NIKE zoom マーキュリアルヴェイパー15 FG26.5

ソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス

商品の情報 ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

"CHINESE NEW YEAR"を祝した限定デザイン・カラー。2021年1月発売箱あり、タグ無し新品未使用。アディダスジャパン取り扱いの国内正規品です。定価２２０００円。新品未使用ですが、自宅保管していたためその点ご了承ください。オンラインショップで購入値下げ交渉可能ですサイズ···26.5cm種類···サッカースパイク特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッドソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス

商品の情報 ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

ナイキ ファントムヴェノム エリートFG【新品未使用・限定カラー】X.1 AG Chinese New YearPUMA ウルトラアルティメット限定モデル 25.5cmレビュラV1JAPAN サッカースパイク【廃盤】asics X-fly pro 26.0cm