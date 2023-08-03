【高い素材】 AG 【新品未使用・限定カラー】X.1 Chinese Year New シューズ

"CHINESE NEW YEAR"を祝した限定デザイン・カラー。2021年1月発売
モレリアNEO3β 25cm
ナイキ ズーム ヴェイパー 15 エリート FG 26.5㎝ ブラック
箱あり、タグ無し
アディダス プレデターエッジ クリスタル FG
アシックス DSライト X-FLY4 TOKYO
新品未使用。アディダスジャパン取り扱いの国内正規品です。
ティエンポレジェンド9 FG
定価２２０００円。
MIZUNO ミズノアルファジャパン28cm
【新品/未使用25.5】モレリア NEO 3 JAPAN
新品未使用ですが、自宅保管していたためその点ご了承ください。
ズーム マーキュリアル ヴェイパー 15 アカデミー TF 27.0
ミズノモレリアネオ3 26センチ！
オンラインショップで購入
アディダス X スピードポータル.1 SG
値下げ交渉可能です
ナイキ ファントム GT 2 エリート SW DF FG 27
プーマ キング リーガ XL i MG AG 天然皮革 25cm 25.5cm
サイズ···26.5cm
エックスゴースト.1 HG/AG
種類···サッカースパイク
アシックスサッカースパイク エックスフライ3
特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッド
NIKE zoom マーキュリアルヴェイパー15 FG26.5
ソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス
ナイキ ファントムヴェノム エリートFG
【新品未使用・限定カラー】X.1 AG Chinese New Year
PUMA ウルトラアルティメット限定モデル 25.5cm
レビュラV1JAPAN サッカースパイク
【廃盤】asics X-fly pro 26.0cm
"CHINESE NEW YEAR"を祝した限定デザイン・カラー。2021年1月発売箱あり、タグ無し新品未使用。アディダスジャパン取り扱いの国内正規品です。定価２２０００円。新品未使用ですが、自宅保管していたためその点ご了承ください。オンラインショップで購入値下げ交渉可能ですサイズ···26.5cm種類···サッカースパイク特徴···人工皮革アッパー、固定式スタッドソール・靴底特徴···AG・アーティフィシャルグラス