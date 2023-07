‼️西濃運輸の支店留め、着払いで発送可能です‼️

プチプチで巻いて段ボールで覆っての発送となります。

→過去に破損事故はありませんが保証がつけられない事をご了承ください。

発送は基本的に土日のみになります。

鵠沼~辻堂の手渡しですとありがたいです。

CJネルソン outlier 7'0

長さ: 7’0”(213.36cm)

幅: 23”(58.42cm)

厚み: 3 1/8”(7.94cm)

容積: 57.0CL

フィンタイプ: Single Stabi

CJネルソン考案の究極にイージーなミッドレングスのデイリードライバーのアウトライヤーです。

癖もなく乗りやすいです。

ツインやシングル、スタビと様々な楽しみ方が出来ます。

シングルで乗るとハルっぽい乗り味になります。

現物確認可能です。

スペックから分かりますが、浮力はロング並み、テイクオフは最速で気持ちよく乗れて、thunderbolt、カーボンですので耐久性も優れています。

新品購入クラッシュ、リペアなし、薄いフットマークが微量ある程度の美品です。

フィンの付属は

ありません。

お値引不可にてお願いします。

現物確認可能です。

モデル詳細

7’0”アウトライアーはオリジナルレンジより短くルースなライディングフィールです。

CJ Nelson CJネルソン outlier 7'0 サンダーボルト

コンセプトは、よりサイズの小さい波で優れた性能を発揮するショートレンジのミッドレングス。オリジナルよりテールと全体の幅を広げ、スローなセクションでの推進力を高めています。

またタイトなフェイスにもフィットするようカーブを強めたアウトラインを採用し、波のコンディションが良くない時にはまるでフィッシュのように機能します。さらにサイドバイトを追加することで、安定性とドライブ感も向上。

圧倒的なスピードとフローを体感してください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

