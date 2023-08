ご覧頂き有り難う御座います。下記説明事項を最後まで良くお読み下さい。内容を良く理解した上でご購入をお願い申し上げます

デイリーや通勤・通学に便利な大きめキャンバストートバッグです。ポケット部分は革なので経年変化を楽しんでいただけます。

●サイズ:タテ27㎝×ヨコ37㎝×マチ12㎝

●カラー:(黒×赤茶)

●素材:レザー×キャンバス

●原産国:イタリア

●販売価格: 25,000円(税込27,500円)

●購入店: イルビゾンテ京都店

※イルビゾンテの革製品に付属している保存袋もついております。

レディースと表記されていますが、メンズでも使って頂ける商品となっています。

少しの値下げはOKです。

すり替え防止のため返品はお断りさせていただきます。

商品の情報 ブランド イルビゾンテ 商品の状態 新品、未使用

