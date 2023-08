ご覧頂きありがとうございますm(__)m

【最終値下げ】SMSP 孫悟空 B賞

他にも多数フィギュアを出品してますので宜しければ見ていって下さいませ❗️

質問、値下げ交渉などお気軽にコメント下さい❗️

ー ー ー ー ー 商 品 紹 介 ー ー ー ー ー

『ソフィーのアトリエ ~不思議な本の錬金術士~』より、錬金術の知識に長けた“プラフタ”を本を手に振り向くポーズで立体化。 特徴的な瞳は深みのある塗装で、語りかけるように小さく開いた口元が可愛らしい仕上がり。レオタード風のコスチュームは、柔らかそうな肌とのコントラストが眩しく、白を基調にしながらも青や紫の淡いシャドウ表現で透き通るような彩色が見所です。

【出品者レビュー】

造形→⭐⭐⭐⭐⭐ 彩色→⭐⭐⭐⭐⭐

再現度→⭐⭐⭐⭐⭐ オススメ→⭐⭐⭐⭐⭐

アルターから発売のアトリエシリーズのプラフタ、繊細で美しい造形とパール塗装の綺麗で質感のある大変素晴らしいフィギュアだと感じました❗

お顔は小顔で振り向いているアングルがとてもキュートで可愛く、原作を知らないのですがミステリアスな雰囲気がでていて良いですねぇ(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

胴体のバランス感、大胆に開けた背中など語りだすとキリがないほど素晴らしい箇所が多く名作と言われるのも納得です。

衣装は白を基調に多くの装飾品を纏っていてそれぞれに細かな彩色が施されておりイラストを忠実に再現されているのが良く分ります❗

造形好きな方は勿論、普段フィギュアなどに興味がない、原作を知らないけど気になっている方、幅広い方に今までにない感動をきっと与えてくれるそんなフィギュアだと思いますので是非お近くで鑑賞してみてはいかがでしょうか❗

ー ー ー ー ー 商 品 情 報 ー ー ー ー ー

⭕️購入先 … あみあみ

⭕️状態 … 未開封・未使用のものとなります。

⭕️保管場所 … 日の当たらない場所にて保管しております。

⭕️キズ・汚れ … 目立った傷はございませんがデリケートな方はお控えください。

他にもフィギュアを出品しておりますので下のハッシュタグをタップして頂ければ一覧がございますので宜しければご覧下さいませ!

#フィギュア一覧はこちら

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

