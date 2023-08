*商品に興味を持っていただきありがとうございます*

-----------------------------

1981年発売

ミノルタの中でも人気の高いロングセラー機種です。

・広々とした見やすいファインダー

・プログラムAEと絞り優先AEを搭載

・コンパクトで軽量ボディ

こちらはAEロック機能が追加されたNew X-700です。

対応レンズ:SRマウント

使用電池:LR44×2個

重量:約500g

-----------------------------

プログラムAEはMD ROKKORレンズ、または New MDレンズが必要です。

カメラが自動で露出を調整してくれるので初心者の方でもお気軽に撮影が楽しめます。

ファインダーを覗きながら露出データを確認することができるので、被写体に集中して撮影をすることができます。

○動作○

シャッター・巻き上げ・露出計 すべて動作する『完動品』です◎

●Pモード, Aモード作動します。

●シャッター全速度変化しています。

●タイマー作動します。

●フィルムカウンター作動します。

●経年なりの使用感はありますが、スレ等少なく美品です。

●ファインダー内部チリの混入がありますが、カビ・クモリなく綺麗です。

○付属品○

ボディキャップ

◇モルト(遮光材)は新品に交換済みです。

◇ボディー・フィルム室・ファインダー内部の清掃済みです。

※もしも初期不良がありましたら返品対応いたします。

どうぞ安心してご購入ください。

*質問などございましたらお気軽にコメント下さい( ¨ )

#フィルムカメラ

商品の情報 ブランド ミノルタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

*商品に興味を持っていただきありがとうございます*-----------------------------1981年発売ミノルタの中でも人気の高いロングセラー機種です。・広々とした見やすいファインダー・プログラムAEと絞り優先AEを搭載・コンパクトで軽量ボディこちらはAEロック機能が追加されたNew X-700です。対応レンズ:SRマウント使用電池:LR44×2個重量:約500g-----------------------------プログラムAEはMD ROKKORレンズ、または New MDレンズが必要です。カメラが自動で露出を調整してくれるので初心者の方でもお気軽に撮影が楽しめます。ファインダーを覗きながら露出データを確認することができるので、被写体に集中して撮影をすることができます。○動作○シャッター・巻き上げ・露出計 すべて動作する『完動品』です◎●Pモード, Aモード作動します。●シャッター全速度変化しています。●タイマー作動します。●フィルムカウンター作動します。●経年なりの使用感はありますが、スレ等少なく美品です。●ファインダー内部チリの混入がありますが、カビ・クモリなく綺麗です。○付属品○ボディキャップ◇モルト(遮光材)は新品に交換済みです。◇ボディー・フィルム室・ファインダー内部の清掃済みです。※もしも初期不良がありましたら返品対応いたします。どうぞ安心してご購入ください。*質問などございましたらお気軽にコメント下さい( ¨ )#フィルムカメラ#オールドレンズ

