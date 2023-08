■商品状態

・Aランク

型崩れや大きな汚れ傷がなく、非常に綺麗な商品です。

バッグ内の状態も良く、極美品での出品になります。

持ち手部、跡がついております。写真10枚目

レザー部にはシワがついておりますがまだまだ長くご使用が可能です。

■商品紹介

★ シボ革

★ リュックサック

★ 通勤 通学 普段使い

★ ゴールド金具

★ オールレザー (ショルダー部は別生地)

★ 保存袋付き!

などなど本商品の良いところが多くあり、

即完売の可能性大!最後の1点になりますので、

お買い求めの際はお早めにご検討下さい。

■カラー

ブラック

黒

※写真1枚目が現物に色味が最も近いです。

■サイズ(約)

・本体:高さ38.0㎝ 幅32.0㎝ マチ14.5㎝

ショルダー紐長さ90.0㎝調節可能

■ブランド

Paul Smith

Paul Smith BAG

ポールスミス

ポール スミス

■商品

バックパック

※お花は備品の為、商品ではありません。

■購入元

正規販売店やブランドリユース店などの日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した検査済みの正規品です。

■1点限りの限定商品はこちら

#HITSUJIのバッグ

#HITSUJIのバッグパック

#HITSUJIの出品商品

今回お買い求め頂いた商品と合わせる、バッグや小物、アクセサリー、ウォレット、財布なども出品しておりますのでご覧下さい。

■購入について

・即購入、OKです。

・深夜早朝の購入、OKです。

・お時間を気になさらずご購入宜しくお願い致します。

■発送方法

・発送時間については基本24時間以内の発送を致します。

・クロネコヤマトを基本使用します。

■ペット、喫煙について

・ペットの飼育しておりません。

・喫煙をしておりません。

また、同居家族内にも喫煙者おりません。

■注意事項

・商品ページをしっかり見ずに購入した後に商品について問い合

わせがある事があります。対応できない事が多いですので商品

ページは確実にお読み頂くことを宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

