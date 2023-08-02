柔らかい banレイバン×木村拓哉 Ray サングラス 901/4B RB2140-F サングラス/メガネ

Ray ban レイバン

新品Gentle Monster ジェントルモンスター ANTENA 01

RB2140-F 901/4B

LEMTOSH 49

WAYFARER ウェイファーラー

オークリージュリエット プラズマ フレームのみ

木村拓哉 カプセルコレクション

正規レア ガクト 同型同色 darts ダーツ グラマラス サングラス茶 付属有

※本体のみ

ボシュロムレイバン1994-1996オリンピック限定モデル



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フレームカラー クリアブラック(艶あり)

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レンズカラー ライトオレンジ

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サイズ ５２２２ １５０

メガネ、サングラス



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レンズ、フレームともに目立ったキズはない状況です。

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中古品とはなりますので、ご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。

正規レア フェンディ ロゴ Fズッカアイコン フレームレスサングラス 黒 付属有



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#グランメゾン東京

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Ray ban レイバンRB2140-F 901/4BWAYFARER ウェイファーラー木村拓哉 カプセルコレクション※本体のみフレームカラー クリアブラック(艶あり) レンズカラー ライトオレンジ サイズ ５２２２ １５０レンズ、フレームともに目立ったキズはない状況です。中古品とはなりますので、ご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。 #Ray-Ban ♯TAKUYA KIMURA #キムタク #コラボ #モデル #レイバン #ウェイファーラー #グランメゾン東京

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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