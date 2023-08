ご覧いただきありがとうございます♥️

2476 トミーヒルフィガー オールインワン【4】白×黒 カシュクール トップス



1度も着用しておりません♡

ニットオーバーオールでございます(*^^*)

とても可愛くこれからの季節、デートにピッタリです♡

大人のリラックスカジュアルスタイル

落ち着いた色合いが大人なリラックススタイル

ニットオーバーオールにサラッとシャツを羽織れば

シンプルスタイルに⭐︎

◆Lepidos ニットオーバーオール

リラックス感と落ち感が心地よい楽チンオーバーオールです。

ウエストで編み地が変えてありトップス部分はリブでウエストまわりを細く見せてくれます☆

パンツ部分は落ち感があります。

ニットだと体のラインが気になりますが適度なフィット感と落ち感があるので気になりずらくパンツラインもゆったりめになっているので足のラインひろわず着られます☆

丈は長めなので高身長さんにオススメです

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バビロン 商品の状態 新品、未使用

