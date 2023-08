熱い販売 SUPREME 030362● 19AW Bag Shoulder ショルダーバッグ

030362● SUPREME 19AW Shoulder Bag ショルダーバッグ ポーチ ブラック シュプリーム

ご覧いただきありがとうございます。

サイズ

縦約19、横約15、マチ約3cm

状態

⇒ 3

5-新品または未使用品

4-新品に近い状態

3-、一般的な中古の状態

2-使用感が目立つもの

1-ジャンク

・当方の基準で、コンディションを5段階に分けて評価しております。

・商品状態は、個人差による主観の相違があることをご理解下さい。

・写真の色調については、撮影条件や閲覧環境によって実際とは異なる場合があります。

*タバコ、香水の環境にあった可能性はありますので

気になされる方はお控えください。

出品物の多くは中古品になります。基本的にこちらに過失がない場合は

ご購入者様都合による返品は出来ませんのでご了承ください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

