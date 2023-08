【セール】 コンバースCT70 チャックテイラー24.0cm スニーカー

アメリカの正規販売店で購入しましたが、

汚したくなくて着用回数1回のみです。

日本未発売のデザインです。

紐が白〜ベージュにグラデーションになっています。

色はベージュ寄りのオフホワイト

インソールはブルーです。

チャックテイラーの新作ロゴです。

サイズはユニセックスの5 (24.0〜24.5cmくらいです)

カラー···ベージュ、オフホワイト

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···キャンバス

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド コンバース 商品の状態 未使用に近い

