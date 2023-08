※商品を箱に戻す際に包装紙が破れてしまったので、「包装紙なし」で1000円引きでの販売しております。

※価格交渉不可

※追加画像を出品しました。

※ご注意※

こちらの商品は、国内ブランドと海外ブランド、アメリカ・ヨーロッパの古着を取り扱っている都内セレクトショップにて購入しました「並行輸入品」です。

デザイン・履き心地、共に大変気に入っていた「M990GL5」の生産終了が近づいていたタイミングで入荷があったので、ストックとして2足購入しましたが、2023年2月17日に「M990GL6」が国内正規取扱店にて一般販売された際に実物を見て、思いの外デザインと履き心地が良く2足購入でき、GL6の方がより好みだったので、GL5は手放す事にしました。

■ブランド:new balance

■アイテム:M990GL5

■原産国:アメリカ

■サイズ:26.5cm

■ウイズ:D

■製造年月:2022年第9週

■購入価格:30,800円(税込)

■購入店舗:都内セレクトショップ

(実店舗あり)のオンラインショップ

■購入年月:2022年6月

■購入証明:納品書のコピー

(個人情報を削除した納品書の原本をお付け致します。店名・購入日・購入価格・商品の型番・カラー・サイズをご確認いただけます。)

◎コンディション

■新品・未試着

■キズ・汚れなし

■タグ付き(折れ・汚れなし)

※並行輸入品の為、ニューバランス・ジャパンの赤タグは付属しません

■シューズBOXも目立つ傷み・汚れなし

■包装紙に1ヶ所破れあり、汚れなし

■日焼け・変色なし

■家族全員非喫煙者、自宅内完全禁煙

■アロマやお香を焚いたりもしません

■ペット飼育なし

◎配送

■日時指定可能です。ご希望の方はご購入後に取引メッセージにてお申し付けください。

■シューズBOXが傷まないように、緩衝材を入れて段ボールに梱包し、お送り致します。

◎返品・返金

■購入者都合の返品はご遠慮ください。

■商品に不備があった場合、状態を確認させていただいた上で、当方に責があると認められる場合のみ、返品・返金致します。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

