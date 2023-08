輝く高品質な wasted youth Budweiser 一式セット Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

WASTED YOUTH × Budweiser TEE Lサイズ

WASTED YOUTH × Budweiser のコラボTEEです。

事前の店頭抽選にて奇跡的に入店・購入できました。

VERDY(ヴェルディ) によるプロジェクトで、 WASTED YOUTH(ウェイステッド ユース) と世界的ビールブランド Budweiser(バドワイザー) によるコラボレーションコレクションが発売されました。

Tシャツ

Wasted Youth x Budweiser

ウェイステッド ユース

バドワイザー

コーフロー

伊勢丹

isetan

HUMAN MADE

NIGO

WHISMY SOCKS

Girls Don’t Cry

WASTED YOUTH

VERDY

Supreme

シュプリーム

TIGHT BOOTH

タイトブース

BLACK EYE PATCH

取扱注意

Handle with care

ヒューマンメイド

ヒューマン メイド

Girls Don’t Cry

ガールズドントクライ

ガールズ ドント クライ

VERDY

ヴェルディ

ベルディ

ニゴ

藤原 ヒロシ

FRGMT

フラグメント

fragment design

Hiroshi Fujiwara

ウエステッド ユース

NEIGHBORHOOD ネイバーフット

WTAPS ダブルタップス

FACETASM ファセッタズム

stussy ステューシー

XLARGE エクストララージ

A BATHING APE アベイシングエイプ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ウエステッドユース 商品の状態 新品、未使用

