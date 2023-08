#イチゴイチエバッグ売り場

是非こちらもご覧下さいませ^^✿

⚠︎専用にしても違う方が買ってしまうトラブルが

ございますので専用はお申し出がない限りしませんので、お値下げ後はすぐにご購入くださいませ( ̄^ ̄)ゞ

○アイテム

Salvatore Ferragamo 良品✨サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ レザー 黒 金金具 ポシェット リボン

※付属品は写真にあるもののみとなります。

✿ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品

✿状態 最後の写真のような使用感は多少ございますが、全体的にまだまだご愛用頂けるお品です^^

※良品・美品・極美品の説明はプロフィールに

ございますので必ずご確認下さい。

ダメージ等、写真に収めるように心がけていますが、伝わりにくい場合もございますのでご了承くださいませ。小さな汚れ、傷、くすみ等は見逃している場合がございます。ご了承の上ご購入下さいませ。

○サイズ

約タテ17cm

約ヨコ下部20.5cm上部24cm

約マチ8cm

約ショルダー116cm〜124cm

○仕様

内ポケット

ファスナータイプ×1

外ポケット

ポケットタイプ×1

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

○カラー

黒 ブラック 金 ゴールド

○素材

本革 レザー 金具

○配送

通常1日〜3日で発送致します。仕事で遅れる場合がありますのでお急ぎの方は購入前にお伝え下さい。

※基本的に、金土日祝日にご購入された場合は月曜日以降の平日に発送に致します⚠︎お急ぎの方は対応します!

発送は簡易包装、なるべくコンパクトにさせて頂きますので包装等でご希望がある方は最初にお伝え下さい。

⚠︎ご購入前にプロフィールの確認を必ずお願いします。

管理番号0403

素材···本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

