マーモットの直営店限定商品のコモドリミテッドコート(Comodo Limited Coat )です。

アウトドア業界で信頼性の高いGORE-TEX パックライト素材を、タウンユースアイテムに落とし込んだリミテッドコート。

定番のコモドコートをより軽く、ミニマルにしたモデル。

しなやかで軽量なPACLITEを採用することで、

重ね着が想定される悪天候下においてストレスを軽減してくれる着心地です。

とても軽量で生地もしなやか、ゆったりめの身幅に、長め丈でコート感覚で着られます。

タウンからビジネスシーンまで幅広く対応。

直営店限定の Brand Store Limited Collectionです。

※未使用品で自宅保管していました。

※キレイな状態です。

※インナーダウンなどの保温素材と重ね着すれば真冬でも着れます。

※梅雨時期のレインコートとしても活躍します。

※大き目の止水ジップ付きポケット2つ

※フロントダブルジップ

※フード一体型

※ 定価:税込 42,900円

機能

・GORE-TEX PACLITE(防水透湿)

・耐久撥水加工

・フルシームシーリング

・SNUGLESS TAPE(袖口)

・止水ファスナー

【サイズ】L(身幅約124cm 着丈約97cm)

【素材】ポリエステル100%

カラー···ネイビー

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

フード···フードあり(取外し不可)

※気になる点はお気軽にコメントして下さいね♪

#マーモット

#コモドコート

#コモドジャケット

#レインコート

#レインウェア

#ビジネス

#アウトドア

#キャンプ

#限定品

#リミテッド

#Comodo

#マウンテンパーカー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マーモット 商品の状態 新品、未使用

