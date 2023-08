定番のお歳暮＆冬ギフト エミリオ ©︎様専用❣️シュプリーム プッチ シャツM ジャージー サッカー シャツ

新品未開封のシュプリーム エミリオ プッチ サッカー ジャージー シャツ モノトーン Mサイズ です。

サイズ:M(未開封なので 参考サイズは身幅57㎝ 着丈73㎝です)日本男性のLサイズ相当でしょうか。

アメリカのシュープリーム公式サイト(21SS Week16)にて競争購入したお品、正規品です。

未開封のままお届けしますので,気持ちよくお召しいただけます♪

ステッカーもご希望の場合はご落札後に忘れずにお申し付けください。

他にもシュプリームのお品をはじめ、たくさん出品しています。

ぜひご覧ください。

2196731060

Supreme Emilio Pucci SoccerJerseyM

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

新品未開封のシュプリーム エミリオ プッチ サッカー ジャージー シャツ モノトーン Mサイズ です。サイズ:M(未開封なので 参考サイズは身幅57㎝ 着丈73㎝です)日本男性のLサイズ相当でしょうか。アメリカのシュープリーム公式サイト(21SS Week16)にて競争購入したお品、正規品です。未開封のままお届けしますので,気持ちよくお召しいただけます♪ステッカーもご希望の場合はご落札後に忘れずにお申し付けください。 他にもシュプリームのお品をはじめ、たくさん出品しています。ぜひご覧ください。2196731060Supreme Emilio Pucci SoccerJerseyM

