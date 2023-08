数ある商品の中から【せいちゃん古着ショップ】を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

⚫商品名

carharttのセーターになります(^-^)

⚫ポイント

・人気のcarhartt

・セーター

・ワンポイント

男女問わず着用できて オシャレ度も高いオススメのアイテムです(^-^)

⚫状態 中古

使用感、色褪せはそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

あくまで古着なので小さな汚れがある場合があります。神経質な方の購入はご遠慮くださいませ(≧▽≦)

⚫カラー

灰 グレー

⚫サイズ

M (着丈67cm、身幅49cm、肩幅43cm、袖丈64cm)

※素人採寸のためご了承下さい

(管理番号185)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

