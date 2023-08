豊富なギフト 滝沢歌舞伎2018 初回盤A DVD3枚組　ポストカード付き ミュージック

「滝沢歌舞伎2018〈初回盤A・3枚組〉」

デジパック仕様

ポストカード付き(画像4枚目)

収録内容:

Disc-1[DVD]新橋演舞場公演 第一部

Disc-2[DVD]新橋演舞場公演 第二部

御園座大千穐楽ダイジェスト

Disc-3[DVD(特典Disc)]

滝沢歌舞伎2018完全密着ドキュメント

~東京編~ ~名古屋編~

3回程視聴いたしました

再生確認済み

出品を迷っているため、予告なく削除する場合がございます。その際はご了承ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

