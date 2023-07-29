豊富なギフト 滝沢歌舞伎2018 初回盤A DVD3枚組　ポストカード付き ミュージック

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「滝沢歌舞伎2018〈初回盤A・3枚組〉」デジパック仕様ポストカード付き（画像4枚目）収録内容:Disc-1[DVD]新橋演舞場公演 第一部Disc-2[DVD]新橋演舞場公演 第二部 御園座大千穐楽ダイジェストDisc-3[DVD(特典Disc)] 滝沢歌舞伎2018完全密着ドキュメント ~東京編~ ~名古屋編~3回程視聴いたしました再生確認済み出品を迷っているため、予告なく削除する場合がございます。その際はご了承ください。#滝沢秀明 #三宅健 #SnowMan#スノーマン#岩本照#深澤辰哉#渡辺翔太#宮舘涼太#佐久間大介#阿部亮平#林翔太#目黒蓮#谷村龍一#基俊介#影山拓也#椿泰我#渡辺大輝#田中誠治#林拓音#前田直樹#向井康二#藤原丈一郎#大橋和也#正門良規#草間リチャード敬太#末澤誠也#hihijets#橋本涼#井上瑞稀#猪狩蒼弥#長谷川潤 #CD・DVD