■ADAM ET ROPE'【サステナブル】Tシャツドロストドッキングワンピース

■新品、未使用、タグ付き

■サイズ FREE:身幅55 肩幅46 総丈131.5 そで丈15.5

■カラー ブラック

■梱包時に小さく折りたたみ圧縮するので、折りジワがつくことがございます。

【詳細】

◇2023春夏◇

ADAM ET ROPE' FEMME

【Material】

トップス部分:さらりとした肌触りの、ドライタッチな天竺素材。

スカート部分:軽量のリサイクルナイロンタフタ素材。

【Design】

コンパクトなTシャツに、ナイロンタフタ素材のスカートがドッキングしたロングワンピース。Tシャツのコンパクトな袖丈と、タイトすぎず身体のラインを拾いにくい絶妙な身幅が好バランスの鍵。ウエストの前部分は、すっきりと見えるようにフラシ仕様になっており、後ろウエスト部分でドッキングされたデザイン。スカート部分を、切り替えることでややふんわりとしたコクーンシルエットで作り、今っぽさのある雰囲気に仕上げているのも魅力。ドローコードでウエストサイズを調整可能なのも嬉しいポイント。

【Styling point】

ドローコードをぎゅっと寄せ、ウエストをひらひらさせて着用するのがおすすめ。一枚でスタイリングが完成されているワンピースなので、スニーカーや厚底のボリュームサンダルを合わせたカジュアルなスタイルはもちろん、華奢なサンダルを合わせて女性らしい雰囲気も素敵なのでぜひ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 新品、未使用

