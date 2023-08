ご覧頂きありがとうございます。

2023年春 息子の小学校入学式用にイオンで購入しました。

BEAMS DESIGN監修のキッズフォーマルスーツです。

試着と入学式当日着ただけのため、汚れもなく大変綺麗な状態だと思います。

自宅でカバーに入れて保管しているため、汚れや傷み等無いと思いますが、中古品・素人検品ということをご理解頂きご購入お願いします。

付属のハンガーを付けまして、スーツは折り畳んで発送します。

折れやシワ等がつくかもしれませんがご了承ください。

卒園式、入学式、結婚式等にご使用いただけると思います。

大人のスーツのような仕立てで、かっこいいスーツと周囲からとても好評でした。

[セット内容]

ジャケット、シャツ、パンツ、ネクタイ、チーフ、ピンバッジ、ハンガー

[サイズ]

110cm

[本体定価]

15,800円(税込17,380円)

・ジャケットの胸ポケットのチーフは縫い付けてあります。

・ズボンはゴムで調整可能です。

・息子は110cmを超えていましたが、このスーツでちょうどでした。身長113cm、体重19.5kg

・ペット及び喫煙者はおりません。

季節感···春、冬

カラー···ネイビー、濃紺

柄・デザイン···チェック

セレモニースーツ

#フォーマル

#キッズ

#男の子

#110

#入学式

#卒園式

#結婚式

#七五三

#こども

#イオン

#ビームス

商品の情報 商品のサイズ 110cm ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

