速くおよび自由な 定価以下 希少 新品 23.5㎝ W990GL6 ニューバランス スニーカー

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【New Balance W990GL6】
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★サイズ：23.5㎝
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鑑定済の正規品です。
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新品未使用品ですが、一度個人の手に渡っておりますので神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮願います。
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#ニューバランス
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商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用
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商品に興味を持って頂きありがとうございます。【New Balance W990GL6】フラッグシップモデル、990の最新作。流通量の少ない希少なサイズです。★サイズ：23.5㎝★定価：36,300円stockxでの購入品。 鑑定済の正規品です。新品未使用品ですが、一度個人の手に渡っておりますので神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮願います。商品は手元にあります。NC・NRでお願いします。#ニューバランス#NewBalance #W990カラーグレー
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|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|ニューバランス
|商品の状態
|新品、未使用