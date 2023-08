他にも魔裟斗さん、今市隆二さん、コムドットひゅうがさん着用モデル、アジアンフィットのK品番、F品番などコレクションを出品しておりますのでご検討よろしくお願い致します。

TOM FORD

ブラウン系

サイズ54□21 145

MADE IN ITALY

国外正規店購入品

箱、ケース、クロス、カード付属

左テンプルエンドにシリアルナンバー有り

The White SCREEN

写りきらない細かな線スレ程度で致命的なものは無く、ツヤもありTロゴくすみ等もなく、蝶番のぐらつきも無くしっかりしております。

日本や韓国などアジア中心に展開しているアジアンフィットのD番モデルですので顔の横幅や鼻の高さを気にされる方でも着用しやすい作りとなっています。

メンズ、レディース問わないウェリントン型の54mmレンズにしっかりしたフレームですので大柄な方が着用しても馴染みやすいと思います。

レンズ取り外し可能ですのでメガネ屋さんで度ありレンズ、度なしクリアレンズ、カラーレンズ、ブルーライトカットレンズ等に交換可能です。

箱に入れプチプチ等で包み、さらにダンボールで梱包して追跡補償付き匿名配送のメルカリ便にてお送り致します。

ケースはベロア調ですので光の反射で色ムラに見えますが実際にはありません。

箱裏にシール剥がれ跡、クロスやケースなどの細かな使用感はご了承ください。

細かな線スレ等考慮でやや傷汚れありとしていますのでご了承の上ご検討よろしくお願い致します。

TF407D、Sheldrake、TF211、オリバーピープルズ、TF803、TF892、サンローランやグッチ、レイバン等お好きな方はぜひご検討よろしくお願い致します。

レンズカラー...ブラウン

フレームカラー...ブラウン

種類...メガネ, サングラス, ケース付属

レンズ特徴...度なし

フレーム形...ウェリントン

商品の情報 ブランド トムフォードアイウェア 商品の状態 やや傷や汚れあり

