超格安一点 東芝 core i5 ssd 256 ノートパソコン オフィス付き 安いノート ノートPC

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■光学ドライブ: 無し

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■インターフェース： 無線LAN搭載- Wi-Fi内臓,

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■OSシステム: windows 11 Pro 64bit 【日本語版OS】

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中古 パソコンには多数傷がある場合があります。傷度合いは商品写真にてご確認お願いします。

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バッテリは30分以上の動作確認済み(保証対象外)。

MacBook Air +最新Windows11 最新MS office付

初期不良交換期間一週間となります。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

中古 ノートパソコン ノートPC パソコン★初期設定済み、購入後すぐに使用可能★Microsoft Office 2019 日本語最新版 （Word Excel PowerPoint Outlook OneNote Access） ダウンロート版 「1User」 プロダクトキー付き、Windows 11搭載■メーカー: Toshiba dynabook R73/B■液晶モニターサイズ: 13.3インチHD■CPU: Intel 高速 Core i5 -6200U @ 2.30 GHz■メモリ: 8GB■SSD : 256GB 搭載 ■光学ドライブ: 無し■インターフェース： 無線LAN搭載- Wi-Fi内臓, Bluetooth対応, USB, HDMI, ■内臓カメラ搭載■OSシステム: windows 11 Pro 64bit 【日本語版OS】Note:- ご希望の方はWindows 10へ変更可能です。購入後メッセージお願いします。■付属品: 互換ACアダプターまたはACアダプター■保証: 標準1ヵ月間保証インストール済み★Microsoft Office2019 (Word、Excel、PowerPoint)★LINE ★iTunes ★iPhoneのバックアップ等★Google Chrome ★定番高速ブラウザ★Instagram、Twitter、Skype、Zoom★VLC media player ★動画再生ソフトWindows上でDVD/ISO/4Ｋ・HD動画も再生できます！★Microsoftdefender★セキュリティソフト必要なアプリがあればコメント頂ければ入れてから発送も可能です。■コメント中古パソコン安心30日保証付きご注文確定から１日-2日以内に発送手配, ★土日曜日と祝日は休みさせていただきます。★中古 パソコンには多数傷がある場合があります。傷度合いは商品写真にてご確認お願いします。バッテリは30分以上の動作確認済み(保証対象外)。初期不良交換期間一週間となります。

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