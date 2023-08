【正規通販】 【256GB】Pixel6 Pro 256GB 国内SIMフリー版 スマートフォン本体

最上位の希少な256GBモデルになります。

【出品物】

Google Pixel 6 Pro Stormy Black 256 GB SIMフリー

◆外観の状態

・画面と裏面カメラ部にはガラスフィルムを貼っていたので傷はありません。

(出品にあたりディスプレイ面のフィルムは剥がして確認しましたので発送時はフィルム無しの状態です)

・カメラ部の保護ガラスは貼付したままで発送予定ですがご希望あればはがしてお送りします。

・購入後すぐ本体にはガラスフィルム及びケースをつけカメラ部分に保護ガラスをつけて

使用しておりました。

そのため素人目視ではありますが、目視で確認出来るキズはなくきれいな状態だと思います。

・しかしながら中古品であることを御理解の上ご購入下さい。

・状態は写真にて十分にご確認いただいたうえでご購入をお願いします。

◆バッテリー状態

サードパーティ製アプリでバッテリー測定したところ93%判定でしたのでヘタレもなく良好ですがあくまで参考値です

【写真10枚目】

◆動作状態

動作不良はありません(初期化前と出品前に確認しました)

◆使用状況

・2021年10月にGoogleストアで購入し当時使用していたiPhoneのサブ機として使用しておりました。

・2022年10月にPixel7へ機種変更した以降、本機は使用しておらず大切に保管しておりました。

◆付属品

・本体付属のケーブル等につきましては購入時より全て未使用です。

・写真でご覧いただいている物が全てとなります。【写真1枚目】

◆その他

・IMEI番号:355361791308346

・日本GoogleStoreで一括購入したSIMフリーモデルなので利用制限なし全キャリアで利用可能です。

・発送につきましては平日のみとさせていただいておりま

◆おまけ

ご希望でしたら以下のものもお付けいたします。

・新品(箱は開封済み)のspigen NEO FLEX (2枚入り)液晶保護フィルム(新品未使用)

・Google 創立24周年記念 ケース(新品未使用)

・本体購入後より付けていたSpigenケース(ウルトラ・ハイブリッド:傷あり)

以上の事を御理解の上、ご検討の程、宜しくお願い致します。

#pixel6pro

#pixel6

#Google

商品の情報 ブランド グーグル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド グーグル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

