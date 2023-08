国内正規店で購入しましたが、断捨離のため出品します。

【商品の説明】

商品名:Nike Air Jordan 1 High Zoom Comfort Neutral Olive

ナイキ エアジョーダン1 ハイ ズーム コンフォート ニュートラル オリーブ

ブランド:ナイキ NIKE

型番:CT0978-203

サイズ:US8.5 26.5cm

アイコニックなスタイルをさらに快適に。 エア ジョーダン 1 ズーム コンフォートは、軽量で薄型のクッショニングと、履き心地を向上させる要素を取り入れ、初代エア ジョーダンをリメイク。 レザーとテキスタイルを組み合わせたアッパーが、履き慣らしたような履き心地を提供。 裏地付きでパッド入りの履き口がしっかりとフィットし、ヒールを固定します。

特長

Zoom Airユニットが、軽量で反発力に優れたクッショニングを実現。

天然皮革、合成皮革、テキスタイルのアッパーで耐久性を確保。

裏地付きでパッド入りの履き口により、ヒールと足首周りが快適。

商品の詳細

フォームソールとラバーのサイドウォール

ラバーのトラクション

ソックライナー

表示カラー: ニュートラルオリーブ/チェリーウッドレッド/ブラック/アルティチュードグリーン

スタイル: CT0978-203

原産地: 中国

メインカラー···ホワイト、ベージュ

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

メインカラー···ベージュ

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

