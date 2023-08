【正規品】

【正規品】★大手買取店にて鑑定済みの商品ですので確実正規品となります。★万が一コピー商品がありましたら返品、返金致します。【ブランド】BVLGARI/ブルガリ◇セーブザチルドレン リング表面にブランド文字が刻印されておりシンプルで普段使いしやすいリングです。【サイズ】約18.5号/内周5.8cm/内径1.9cm ※素人採寸の為ご参考程度でお願い致します【カラー】シルバーカラー【素材】925【付属品】ありません【シルバー磨き/消毒済み】【商品状態】細かな傷や薄汚れはありますが、シルバー磨きはしているのでまだまだ綺麗な状態です。※お写真が全てとなりますのでご確認ください※お写真は実物に近くなるよう撮影させて頂いておりますが照明の関係やお使いの機種によって色の見え方が多少異なる場合がございます。※商品の状態はあくまでも主観となります。※商品のお写真、状態をご納得頂いた上でのご購入をお願い致します。#BVLGARI #ブルガリ #セーブザチルドレンリングm23526 4

