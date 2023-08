E.N.T EFFECTS Brora Over Drive

閲覧頂きありがとうございます

新品購入後、自宅で一回だけ使用しました

一度も踏んでません

新品同様と言っても過言ではないと思います

よろしくおねがいします

エフェクトタイプ...オーバードライブ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

