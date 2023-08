ブランドのギフト mughetto様　専用 ロングワンピース

ご覧頂きありがとうございます。

【ブランド】

PINKHOUSE/ピンクハウス

【品名】

ワンピース

【カラー】

ブラック色

【サイズ】

M

総丈:約115.0㎝

肩紐:約48.0㎝

身幅:約49.0㎝

ウエスト:約41.0㎝

※素人採寸ですのでご了承下さい※

【商品状態】

未使用品

【備考】

出品前のチェックは素人が行なっておりますので、見落とし等ある場合があります。疑問や不安な点がありましたら、コメントをお願い致します。

また、写真・文章だけでは商品状態を完璧には表現できませんので(特に色合いと小傷等)、商品説明はあくまで主観的なものと参考程度にお考え下さい。

ご理解頂きご検討宜しくお願い致します。

神経質な方、細かく気になされる方…

ご購入ご遠慮下さい!

#PINKHOUSE

#ピンクハウス

#ワンピース

#ワンピ

#レディース

#お洒落

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ピンクハウス 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。【ブランド】PINKHOUSE/ピンクハウス【品名】ワンピース【カラー】ブラック色【サイズ】M 総丈:約115.0㎝ 肩紐:約48.0㎝ 身幅:約49.0㎝ウエスト:約41.0㎝※素人採寸ですのでご了承下さい※【商品状態】未使用品【備考】出品前のチェックは素人が行なっておりますので、見落とし等ある場合があります。疑問や不安な点がありましたら、コメントをお願い致します。また、写真・文章だけでは商品状態を完璧には表現できませんので(特に色合いと小傷等)、商品説明はあくまで主観的なものと参考程度にお考え下さい。ご理解頂きご検討宜しくお願い致します。神経質な方、細かく気になされる方…ご購入ご遠慮下さい!#PINKHOUSE#ピンクハウス#ワンピース#ワンピ#レディース#お洒落

