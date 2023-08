【正規品直輸入】 《APPLEBUM(アップルバム)》夜明け　グラデーション　ハーフパンツ ショートパンツ

◎全商品一覧◎

【商品説明】

applebum アップルバム

HIPHOPクラシック「De La Soul」の「Breakadawn」をサンプリングした

フォトワークの水陸両用ユーティリティーショートパンツ。

見渡す限りの雲海と幻想的な夜明けが

全面に落とし込まれ、APPLEBUMフォロワー必見のアイテムです。

生地はしっかりした厚みとストレッチ性のあるポリエステル生地を使用。

両サイドに目立たたないコンシールファスナー仕様のポケットを装備。

ヒップにもフラップ仕様のポケット、

ゴム入りのウエストにはドローコードも装備、

街穿きやスポーツ、サーフパンツとしても着用可能です。

Supreme、dime、evisen、FTC、

Tightbooth、magenta、UNDEFEATED、

stussy、Alltimers、Palace、brain dead、

huf、butter goods、Nike、applebum、lafayette、fucking awesome、hockey、

wacko maria、black eye patch、

xlarge、x-girl、adidas、

海、自然、アウトドア、キャンプ、

サーフィン、ストリート、スケーター好きにもオススメです。

★色:グラデーション

★サイズ:L

※平置き

ウエスト:約44.0cm

もも幅:約34.0cm

すそ幅:約30.0cm

股上:約33.0cm

股下:約16.0cm

★素材:ポリ100%

★コンディション:2~3回着用

未使用に近い、とても綺麗な状態です。

状態:5段階で【4】

1 難あり

2 染み、汚れあり。

3 一部染み、目立たないほつれ、色褪せ。

4 数回着用、綺麗。

5 新品未使用。

※自宅保管、非喫煙、ペット無し。

☆自己紹介文にお得な情報あり☆

必ずご確認いただき、

ご購入お願い致します。

□質問などございましたら、

気軽にコメント下さい。

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アップルバム 商品の状態 未使用に近い

◎全商品一覧◎#古着セレクト_マンドリル☆アイテム別一覧☆#古着セレクト_マンドリル_パンツ#古着セレクト_マンドリル_アップルバム【商品説明】applebum アップルバム夜明け グラデーション ハーフパンツHIPHOPクラシック「De La Soul」の「Breakadawn」をサンプリングしたフォトワークの水陸両用ユーティリティーショートパンツ。見渡す限りの雲海と幻想的な夜明けが全面に落とし込まれ、APPLEBUMフォロワー必見のアイテムです。生地はしっかりした厚みとストレッチ性のあるポリエステル生地を使用。両サイドに目立たたないコンシールファスナー仕様のポケットを装備。ヒップにもフラップ仕様のポケット、ゴム入りのウエストにはドローコードも装備、街穿きやスポーツ、サーフパンツとしても着用可能です。Supreme、dime、evisen、FTC、Tightbooth、magenta、UNDEFEATED、stussy、Alltimers、Palace、brain dead、huf、butter goods、Nike、applebum、lafayette、fucking awesome、hockey、wacko maria、black eye patch、xlarge、x-girl、adidas、海、自然、アウトドア、キャンプ、サーフィン、ストリート、スケーター好きにもオススメです。★色:グラデーション★サイズ:L※平置きウエスト:約44.0cm もも幅:約34.0cm すそ幅:約30.0cm 股上:約33.0cm 股下:約16.0cm★素材:ポリ100% ★コンディション:2~3回着用未使用に近い、とても綺麗な状態です。状態:5段階で【4】1 難あり2 染み、汚れあり。3 一部染み、目立たないほつれ、色褪せ。4 数回着用、綺麗。5 新品未使用。※自宅保管、非喫煙、ペット無し。☆自己紹介文にお得な情報あり☆必ずご確認いただき、ご購入お願い致します。□質問などございましたら、気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。

