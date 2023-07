DOUBLE RL Ralph Lauren(ダブルアールエル)

ダブルアールエルの定番人気デニムパンツになります。

「RRL」刻印のスエードレザーパッチに、

リアルなビンテージ加工が施されています。

JAPAN SELVEDGE DENIM(赤耳)

日本製のインディゴデニム生地を使用。

表参道のRRLで購入致しました。

購入後、あまり着用機会がなかったため出品します。

裾上げもラルフローレンでお願いしましたので綺麗な仕上がりです。

ジャパンファブリック

表記サイズ:29x30

総丈 97cm

股下 73cm

ウエスト 40cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

