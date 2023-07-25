新品即決 (新品）ノートパソコン　Dynabook　A6SJKULA2435 ノートPC

新品、未開封です。

MSI GS65 Stealth 9SE 475JP



LAVIE Note Standard NS600/RAW PC-NS600R…

dynabook SJ73/KU

Lenovo Thinkpad X1 Carbon (3443-CTO)

メーカー名...Dynabook

ノートパソコン ThinkPad L530 さくさく動くSSD240GB 装備

メーカー型番...A6SJKULA2435

【美品】VAIO 爆速新品SSD512GB 8GB第8世代パソコン バイオ PC



快適SSD搭載 カメラ付 富士通 ノートパソコン 黒 ビデオ通話 写真や動画保存

製品の初期不良についてはお手数をおかけしますが、メーカーサポート窓口まで直接ご連絡いただきますようお願い致します。

最新Windows10 ノートパソコン NEC WiFi すぐに使えます!



大容量1TB搭載✨リモート作業やWeb受講に✨カメラ付ノートパソコン✨資料の保存

CPU...Intel Core i5-1235U

LG gram 13Z980-GR56J 値下げしました！

ディスプレイサイズ...13.3型

ASUS X75VD-TY3210

OS...Windows 10 Pro 64bit（Windows 11 Pro ダウングレード）

【ジャンク】ZenBook 14 UX434FL-8565 16GB 1TB

メモリ...16GB

MSI GF65-10UE-256JP ジャンク

SSD容量...256GB

レッツノート SZ6 DVDマルチ/SSD512/メモリ8/Office2021

光学ドライブ...なし

MacBook Pro Retina 15インチ Mid 2014

Webカメラ...あり 有効画素数 約92万画素（デュアルマイク付）＋顔認証センサー付

VAIO デスクトップ

有線LAN...1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）

Macbook Pro 15インチ 4GB/HDD320GB

無線LAN...Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応＋IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠（WPA/WPA2/WPA3（Personal）対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）

★office付★ Dynabook ノートパソコン PC DVD

本体サイズ(H×W×D)...約305.9（幅）×201.7（奥行）×15.95（高さ）mm

☆大幅値下げ！90,000円→79,000円☆Macbook Air(2020)

本体重量...約1210g

dell Latitude 7280 ノートPC

その他...Microsoft Office Home & Business 2021

新品バッテリー交換品 windows 11 新品メモリ16GB ssd 256

JANコード...4571588005610

◎最強赤★新品SSD★大容量1TB★Core-i7★メモリ8G★ブルーレイ★無敵



VersaPro VL-G i5 8G SSD＋HDD Office2021

#Dynabook

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品、未開封です。 dynabook SJ73/KU メーカー名...Dynabookメーカー型番...A6SJKULA2435製品の初期不良についてはお手数をおかけしますが、メーカーサポート窓口まで直接ご連絡いただきますようお願い致します。 CPU...Intel Core i5-1235Uディスプレイサイズ...13.3型OS...Windows 10 Pro 64bit（Windows 11 Pro ダウングレード）メモリ...16GBSSD容量...256GB 光学ドライブ...なし Webカメラ...あり 有効画素数 約92万画素（デュアルマイク付）＋顔認証センサー付有線LAN...1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T（自動認識、Wake-up on LAN対応）無線LAN...Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）（2.4Gbps）対応＋IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠（WPA/WPA2/WPA3（Personal）対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）本体サイズ(H×W×D)...約305.9（幅）×201.7（奥行）×15.95（高さ）mm本体重量...約1210gその他...Microsoft Office Home & Business 2021JANコード...4571588005610#Dynabook

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【美品】MacBook 2016 m3/8GB/256GB_ROSE2011 MacBook Air (13-inch) Ventura