人気デザイナー GUCCI ヘンリーTシャツ 緑赤緑アイコン Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

上質コットン素材を使用したヘンリーネックTシャツ。緑赤緑のGUCCIのアイコンがデザインされたデザイン。数回着用しただけの美品です。

SAINT MICHAEL セントマイケル ロンT



＜DESCENDANT＞HORIZONTAL STRIPE LS

コットン100

Jun Inagawa アナーキーTシャツ

イタリア製

20aw BLACK SCANDAL Yohji yamamoto

直営店購入

undercover × NIKE ロングスリーブTシャツ 黒 希少品!

イタリアサイズ44 (日本サイズM相当)

Mountain Research Muslin Shirt モスリンシャツ



武尊 UPDT CURSIVE LOGO ロングスリーブ 白 XL 新品未使用

着丈約61センチ

SasquatchfabrixサスクワァッチファブリックスFRINGESMOCK

肩幅約センチ

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ 希少カラー 最高デザイン ロンT

裄丈約80センチ

NIKE×PEACEMINUSONE g-dragon ロングTシャツXL

身幅約83センチ

MARC JACOBS ✖️CPFMロンT XS

ウエスト約80センチ

Champion NAVY フットボール Tシャツ VINTAGE チャンピオン



【即完売モデル】シュプリーム☆刺繍ボックスロゴ 最高デザインロンT 美品入手困難

カラー...ホワイト

playboi carti ツアーT

袖丈...長袖

ANCELLM WAFFLE OVERSIZED LS

柄・デザイン...無地

SFC S.F.C SIDE STRIPES RUGBY SHIRT

ネック...ヘンリーネック

leno カシミヤコットンハーフジッププルオーバーTシャツ

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

上質コットン素材を使用したヘンリーネックTシャツ。緑赤緑のGUCCIのアイコンがデザインされたデザイン。数回着用しただけの美品です。コットン100イタリア製直営店購入イタリアサイズ44 (日本サイズM相当)着丈約61センチ肩幅約センチ裄丈約80センチ身幅約83センチウエスト約80センチカラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...無地ネック...ヘンリーネック季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE オムプリッセイッセイミヤケ美品☆Back Channel WIDE MESH LONG SLEEVE T【レア】90'sStussyステューシーブラック黒メンズ長袖ロンt シャツXLDAIRIKU 23ss ロンＴ