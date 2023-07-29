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【上品】 バンソンシングルライダース　レザージャケット レザージャケット

商品の説明

バンソンのシングルライダースジャケットです。革の状態は、写真でもある程度分かるとは思いますが、袖口や縁などに若干擦れが見受けられますが、程度は良い方かと思いますが、あくまでも中古品と言う事を御理解の上でお願いします。
Joe McCOY 70's LEATHER JACKET DEAD WOOD
試着写真の私は、身長174㎝、体重70㎏、お腹周り90㎝です。ジャケットの袖の長さは約66㎝、丈(背中丈)約62㎝です。
ポロラルフローレン　レザージャケット　スウィングトップ
折り畳んでの発送になります。　かなりお安く出しておりますので、値引きの方は御遠慮願います。　NCNRでお願いします。
john varvatos(ジョーンヴァーヴェイトス)メンズコートアウター
カラー...ブラック
ウノピュウノウグァーレトレ　ライダース　lambレザー
柄・デザイン...無地
値下げしました★5351プールオム★レザージャケット★ラムレザー
素材...本革
ウノピュウノウグァーレトレリラックスレザーアウター
アウター形...シングル

レザージャケット　羊革　コムサデモード

商品の情報

商品のサイズL
ブランドバンソン
商品の状態目立った傷や汚れなし

PUMA　フェラーリコラボ　豚革レザー

【極上】A1923 オーバーダイハイネックレザージャケット 馬革

カートコバーン レザーコート 1992

【トルコ製】ムートンジャケット 黒 コート XL位 羊革 ボア レザージャケット

トイズマッコイA2、フライトジャケット

EastmanA-2 フライトジャケットホースハイドcrown ジッパー

COSA NOVA レザージャケット　ライダースジャケット　コート　90s古着.

値下げDOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッパーナ レザーコート ナポレオン

TAIGA TAKAHASHI タイガタカハシ
バンソンのシングルライダースジャケットです。革の状態は、写真でもある程度分かるとは思いますが、袖口や縁などに若干擦れが見受けられますが、程度は良い方かと思いますが、あくまでも中古品と言う事を御理解の上でお願いします。試着写真の私は、身長174㎝、体重70㎏、お腹周り90㎝です。ジャケットの袖の長さは約66㎝、丈(背中丈)約62㎝です。折り畳んでの発送になります。　かなりお安く出しておりますので、値引きの方は御遠慮願います。　NCNRでお願いします。カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革アウター形...シングル

商品の情報

商品のサイズL
ブランドバンソン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【上品】 バンソンシングルライダース　レザージャケット レザージャケット

42分钟前

【上品】 バンソンシングルライダース　レザージャケット レザージャケット

¥12,300 ¥10,455

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バンソン モデルBタイプ 立ち襟 シングルライダース レザージャケット

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バンソン VANSON レザージャケット シングル ライダース アウター 本革

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