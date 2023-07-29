【上品】 バンソンシングルライダース　レザージャケット レザージャケット

バンソンのシングルライダースジャケットです。革の状態は、写真でもある程度分かるとは思いますが、袖口や縁などに若干擦れが見受けられますが、程度は良い方かと思いますが、あくまでも中古品と言う事を御理解の上でお願いします。

Joe McCOY 70's LEATHER JACKET DEAD WOOD

試着写真の私は、身長174㎝、体重70㎏、お腹周り90㎝です。ジャケットの袖の長さは約66㎝、丈(背中丈)約62㎝です。

ポロラルフローレン レザージャケット スウィングトップ

折り畳んでの発送になります。 かなりお安く出しておりますので、値引きの方は御遠慮願います。 NCNRでお願いします。

john varvatos(ジョーンヴァーヴェイトス)メンズコートアウター

カラー...ブラック

ウノピュウノウグァーレトレ ライダース lambレザー

柄・デザイン...無地

値下げしました★5351プールオム★レザージャケット★ラムレザー

素材...本革

ウノピュウノウグァーレトレリラックスレザーアウター

アウター形...シングル

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バンソンのシングルライダースジャケットです。革の状態は、写真でもある程度分かるとは思いますが、袖口や縁などに若干擦れが見受けられますが、程度は良い方かと思いますが、あくまでも中古品と言う事を御理解の上でお願いします。試着写真の私は、身長174㎝、体重70㎏、お腹周り90㎝です。ジャケットの袖の長さは約66㎝、丈(背中丈)約62㎝です。折り畳んでの発送になります。 かなりお安く出しておりますので、値引きの方は御遠慮願います。 NCNRでお願いします。カラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革アウター形...シングル

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バンソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

レザージャケット 羊革 コムサデモードPUMA フェラーリコラボ 豚革レザー【極上】A1923 オーバーダイハイネックレザージャケット 馬革カートコバーン レザーコート 1992【トルコ製】ムートンジャケット 黒 コート XL位 羊革 ボア レザージャケットトイズマッコイA2、フライトジャケットEastmanA-2 フライトジャケットホースハイドcrown ジッパーCOSA NOVA レザージャケット ライダースジャケット コート 90s古着.値下げDOLCE&GABBANA ドルチェ&ガッパーナ レザーコート ナポレオンTAIGA TAKAHASHI タイガタカハシ