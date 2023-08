高価値セリー DUNK HI SP MAIZE 黄色 28.5cm 新品 スニーカー

DUNK HI SP

ナイキ ダンク ハイ SP ブラック/バーシティ メイズ

COLORBLACK/VARSITY MAIZE

YEAR2020

CORDCZ8149-002

size US10.5 28.5cm

新品です。

1985年にNCAAバスケットボールリーグに向けたカレッジカラープログラムの一環としてリリースされたノンエアバスケットシューズ「DUNK」。日本では1992年頃から始まったヴィンテージスニーカーブームを代表するモデルで、1999年にCITY ATTACKで初めて復刻されました。以来、多種多様なバリエーションを発売しています。

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

