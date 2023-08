【限定製作】 Nike Air Max 270 Golf Sail Magic Ember スニーカー

ナイキ エアマックス 270g

NIKE AIR MAX 270G

White-Newsprint-Magic Ember CK6483-104

28cm 新品未使用

自分で履く為に個人輸入しましたが、残念ながらサイズが合いません(涙)

とっても好きなデザインだったのですが・・・

どなたか履いてやってください。

.もうこの色での未使用品は出てこないかも・・・

■商品名■Air Max 270 Golf 'Newsprint Magic Ember'

■カラー■Sail/White/Newsprint/Magic Ember

■状態■ 新品箱付き(未使用 未試着) ※海外からの輸入品のため、箱にスレや凹み等がある場合がございます。 ご理解いただきNC/NRでの購入をお願いします。

■商品仕様 ■ サイズ:28.0cm(US10) ・NIKEは一般的なスニーカーより細身な作りのため、普段、履いているサイズよりハーフサイズ上げてご購入される方が多いようです ・履き口が他のNIKE GOLFと比べてもかなり狭くなっていますので、他のNIKE GOLFシューズよりハーフサイズアップが良いようです。 ・自分は大丈夫だろうと思っていましたが駄目でした。

■商品説明■ エアマックス270は、ナイキエアマックスの2つの定番モデルを称えた斬新なシルエットが特徴。 エアマックス180とエアマックス93のアイコニックなデザインを継承しています。 歴代エア マックスの伝統に連なりつつ、先進的な未来を見据えた理想のスニーカーです。

新品未使用ですが個人保管の為完全な物をお求めの方は御遠慮下さい。

ご理解ある方のNC/NRの購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

