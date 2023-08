[新品]正規品保証*現行品/GUCCI〔エース〕ビー(ハチ)付き*大人気GGスプリーム スニーカー548950/メタリック,シェリーライン総柄Aceベージュ/9.5-28.5cm

★一足限り!!

*定価: ¥101,200 (税込)

*新品未使用品・正規品/本物保証

*付属品完備(GUCCI正規-靴箱/保存袋/ギャランティカード類/型崩れ防止用のロゴ入り厚紙等)

◆洗練された美しいシルエットで人気のGUCCI(グッチ)のスニーカー

レトロなデザインながらも洗練された雰囲気を放つモデル「エース」シリーズです。

◆〔エース〕スニーカーはデビュー以来、グッチのコレクションに欠かせないアイテムとなっています。

サイドにウェブ ストライプをあしらったレトロなデザインは、1970年代に登場したグッチのスニーカーからインスピレーションを得たもの。

◆ロートップのシルエットにメタリック ゴールドのビー(蜂)を飾り、印象的なデザインとなっています。

◆バックのヒールタブは、左右非対称の「グリーン」「レッド」のグッチカラー×ブランロゴ入りのメタリック素材を使用。

◆2022-2023の注目トレンドでもある【メタリック素材】が目を惹く逸品です。

・まさにレトログッチ×最新ファッションを融合したスニーカーとなっております。

・細部までこだわったディテールが存在感を放ち、どんな方にも似合う飽きのこないデザインです。

自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントにも最適です。

[製品詳細]

・新品未使用品

・正規品/本物保証

・型番:548950-9N020(9N050)-8465

・サイズ:US9.5/JP28.5cm

・カラー&柄:ベージュ/エボニー GGスプリーム(GGキャンバスxPU加工)、ゴールド ビー(ハチ) プリント入り、ウェブ ストライプ

(バックのレザー ディテール - 片方はレッド、もう片方はグリーン)

・ラバーソール:フラット、高さ:5 mm

・製造国:イタリア製

BEI.EB ORO/VRV/CO/R

#メタリック

#アシンメトリー

#トレンド

#モード

#GUCCI

#ストリート

#GUCCIビー

#GGスプリーム

#GGキャンバス

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド グッチ 商品の状態 新品、未使用

