NIKE WMNS AIR SUPER FLY レディース

アーガイル柄 ホワイトX ピンク

23.5cm

昨年、オークションにて¥40.000-程で購入しました。

なかなか使用する機会が無く、出品する事に致しました。

ネーミングにある通り驚くほどの軽量となっております。

2001年にリリースしたレディースのアーガイル・チェック柄。

今ではなかなか見られない斬新なデザインとなります。

箱付新品未使用。

★トラブル防止の為、必ずプロフィールをご一読ください。

購入された方ネーミングにある通り驚くほどの軽量となっております。

2001年にリリースしたレディースのアーガイル・チェック柄。

今ではなかなか見られない斬新なデザインとなります。

箱付新品未使用。

★トラブル防止の為、必ずプロフィールをご一読ください。

購入された方はお読み頂きご納得されたと判断させていただきます。★\_(・ω・`)ココ重要!

気になる事があれば気軽にご質問ください。

可能な限りお答えさせていただきます。

●商品について

商品の状態はわかりやすく記載しているつもりですが、写真の見た目などは実際とは異なる場合がありますのでご了承下さい。

基本目につく大きなダメージ等はございませんが、あれば記載しております。

素人自宅保管の中古品です。USEDにご理解いただける方のみご検討ください。感じ方は人それぞれ違います。完璧を求める方、神経質な方はご購入を控えて下さい。

●送料について

送料込みの場合1番低コストの配送を選択しております。簡易包装になることをご了承下さい。

定型内外を選択することが多くございます。

定形内外などは追跡や保証がありません。万が一の発送後の事故につきましては一切の責任は負えません。

不安な方は保証のある配送方法をご選択、ご指定くださいませ。

その場合配送料を別途ご負担していただく事がございます。

沖縄や離島などは別途送料を頂く場合もございます。

●値下げ交渉中でも高額で購入される方を優先させていただきます。

●素人寸法なので実寸よりサイズが多少異なる場合があります。

●お取り置きは基本的にお断りいたします。ただきます。

カラー···ピンク

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

