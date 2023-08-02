熱い販売 《新品未使用：タグ付き》VERSACE レターV トートバッグ トートバッグ

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VERSACE(ヴェルサーチェ) バロッコ レターVトートバッグ
サマンサベガ トートバッグ チャーム付き
新新品！未使用！！ルイヴィトン ハンドバッグ モノグラム ミュルティプリシテ
◎購入元
廃盤品 入手困難 エルメス サクソー MM トートバッグ アイボリー マロン
アメリカの正規店で購入しました。
グッチトートバッグGG柄 A4サイズ グレー 金具シルバー
レシートのコピーをつけられます。
Y's ヨウジヤマモト PLEATS TOTE BAG 美品
希少カラー✨極美品✨グッチ トートバッグ プリンシー GGキャンバス 肩掛け 赤
＿＿＿＿＿
美品✨グッチ トートバッグ ロゴ刻印 GG柄 キャンバス レザー ベージュ
ブランド名: VERSACE
シャネル トラベルライン トートバッグ
商品名: Calf Leather Tote Shoulder & Handbag
【美品】COACH トートバッグ シグネチャー PVC ブラウン F79987
CELINE メイドイントート スモール 売り切り
バロッコ レターVが印象的なレザートートバック。
marni☆ストライプ マーケット メッシュバッグバッグ ブルー系
トレンドに左右されない王道感漂うフォルムが秀逸。
PRADA プラダ カナパ⭐︎イエロー
収納力も抜群で、様々なシーンで活躍できるアイテムです。
【美品】アニヤハインドマーチ イーブリー レザー 2way リボン ゴールド
クリスタルボール トートバッグ
―商品詳細―――――――
極美品 ルイヴィトン トートバッグ ミュゼットタンゴ モノグラム 正規品
色 ：黒
MARNI マルニ TROPICALIAトート カゴバッグ ブラック 黒
サイズ：W 37 × H 37 × D 13 cm
【美品】MARNI トートバッグ FLOWER CAFE フィケクロシェ
素材 ：カーフレザー
VERMEIL par iena ジャガードモノグラムトート
生産 ：イタリア製
トートバッグ サムソナイト
仕様 ：メインコンパートメント×1
⭐︎最終値下げ⭐︎限定 エルベシャプリエ パンサーブラン ドラジェ ブラン 707
内側にジップポケット×1
ＦCLIO ruga(ルーガ)イタリア製伊勢丹羽田店購入2020.2.33way
ゴールドトーンの金具
BALENCIAGA ショッピングトート XXS
手や肩に掛けられるレザーハンドル
GIANNI CHIARINI ジャンニキャリーニ ASIA アジア ラージ
未使用級 イアクッチ オペラ CERVO/STAMPA INTERNA ミント
Chanel ノベルティバッグ シャネルノベルティバッグ
――――――――――――
新品 GUCCI グッチミニトートバッグ
デイリー使いはもちろん、通勤でも活躍するシンプルなデザイン。
エルメス ニューフールトゥ MM ハンドバッグ トートバッグ グレー
お洒落でシンプルなデザインのトートバッグをお探しの方
A4可 極美品 ポールスミス ナイロン トートバッグ 花柄 ゴールド金具 黒
日本未入荷・海外限定アイテム
プラダ ショルダーバッグ トートバッグ カナパ Sサイズ
――――――――――――
シャネル ココマーク レザー トートバッグ ショルダー 肩掛け 管理15
商品の情報
ブランド
ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
商品の状態
新品、未使用
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トリーバーチ 黒 トートバッグ YORK SMALL BUCKLE TOTE
超美品！MARNI クラッチバッグ(ポーチ)
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フェンディFENDIレオパード柄トートバッグ軽量
Gucci トートバッグ 赤
VERSACE(ヴェルサーチェ) バロッコ レターVトートバッグ ◎購入元 アメリカの正規店で購入しました。 レシートのコピーをつけられます。＿＿＿＿＿ブランド名: VERSACE商品名: Calf Leather Tote Shoulder & Handbagバロッコ レターVが印象的なレザートートバック。トレンドに左右されない王道感漂うフォルムが秀逸。収納力も抜群で、様々なシーンで活躍できるアイテムです。―商品詳細―――――――色 ：黒サイズ：W 37 × H 37 × D 13 cm素材 ：カーフレザー生産 ：イタリア製仕様 ：メインコンパートメント×1 内側にジップポケット×1 ゴールドトーンの金具 手や肩に掛けられるレザーハンドル――――――――――――デイリー使いはもちろん、通勤でも活躍するシンプルなデザイン。お洒落でシンプルなデザインのトートバッグをお探しの方日本未入荷・海外限定アイテム――――――――――――
商品の情報
ブランド
ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
商品の状態
新品、未使用
熱い販売 《新品未使用：タグ付き》VERSACE レターV トートバッグ トートバッグ
375
12分钟前
熱い販売 《新品未使用：タグ付き》VERSACE レターV トートバッグ トートバッグ
¥
128,000
¥
58,880
(税込) 送料込み
9
14
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ホーム
バッグ
トートバッグ
《新品未使用：タグ付き》VERSACE レターV トートバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
e64527d79d530
144
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
熱い販売 《新品未使用：タグ付き》VERSACE レターV トートバッグ トートバッグ
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